Менеджеры "Батькивщины" заблокировали экономическую деятельность Бердянского морского порта

Партия имеет ключевое влияние на экономическую деятельность порта и все сопутствующие теневые схемы. Это подтверждает частое присутствие тут Сергея Соболева – нардепа и близкого соратника Тимошенко. Именно ему Орджоникидзевский районный суд Запорожья передал на поруки Ильина, при рассмотрении соответствующего ходатайства прокурора Запорожской области. Иначе тот уже грел бы койку в местном СИЗО. Местные же партийные функционеры "Батькивщины" являются непосредственными зачинщиками блокады. Они давно используют помещение портового клуба как штаб своей партийной ячейки. За счет оборотных средств предприятия был оснащен телеканал, ставший медиа-ресурсом партии Юлии Тимошенко.

Показательно то, насколько рьяно "Батькивщина" защищает "свой" экономический актив и своего проворовавшегося деятеля. Ведь экономические "успехи" директора Бердянского порта Николая Ильина беспристрастно фиксируют результаты финансового аудита, опубликованные на официальном портале Министерства.

"Увольнение Николая Ильина вызвано неудовлетворительными показателями работы предприятия во время выполнения им обязанностей начальника порта. За 7 месяцев 2016-го показатели загрузки уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 25% или 0,5 млн тонн. Прекращены перегрузки импортных и транзитных грузов, в частности, экспортного и транзитного угля и экспортного кокса. Перевозка руды для металлургических комбинатов Мариуполя проводилось без выставления портом счетов грузовладельцам и экспедиторам за эксплуатацию железнодорожных путей. В результате госпредприятием недополучено 973,5 тыс. грн. В деятельности ГП БМТП выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины, ненадлежащая сохранность имущества, предоставление имущества и объектов ГП в безвозмездное использование частных предприятий. Руководством порта не взималась плата за отстой грузового автомобильного транспорта с зерновыми грузами, за пользование автомобильными дорогами порта при транспортировке к терминалам частных компаний. В безвозмездное использование частной фирме передан гараж, который числится на балансе порта. Порту не возмещалось потребленная этой фирмой электроэнергия и земельный налог. На территории базы отдыха "Моряк" бесплатно для порта установили станцию сотовой связи…

В 2014-2015 годах госпредприятие отгружало руду в Мариуполь, но грузоотправителям выставлялись к оплате только часть издержек. Откаты "осаживались" в карманах руководства порта и его политических кураторов. Все эти непредвиденные расходы порт покрывал за счет прибыли и оборотных средств. Зафиксированы факты передачи портом частным арендаторам бесплатных парковок возле складских помещений, которые те сдавали в субаренду".

Все эти материалы, с зафиксированными убытками, направили в правоохранительные органы для реагирования и принятия мер. В результате в августе 2016-го открыто уголовное дело по факту хищения средств. Открыт ряд уголовных производств по фактам злоупотребления служебным положением предыдущего руководства порта. Правоохранители установили, что должностные лица умышленно заблокировали подъезды к причалам порта и создали препятствия для грузопереработки экспортных грузов. Такими действиями они нанесли ущерб государству в размере более 700 тысяч гривен. По фактам правонарушений открыто уголовное производство.

Обнаружены финансовые махинации с капитальным ремонтом электродвигателей, по факту чего также заведено соответствующее уголовное дело. В марте 2016-го началось расследование в присвоении руководством ГП денег, предназначавшихся подрядчикам ремонта железнодорожных путей. На территории порта выявлены 2000 тонн угля общей, которые Ильин признал "бесхозным имуществом" и планировал перепродать в собственных интересах.

В целом, по подсчетам экспертов, Николай Ильин нанес государству ущерб в размере сотни миллионов гривен. Он фактически превратил государственный порт в частную собственность. Его группировка зарабатывала миллионы гривен для себя и партийных покровителей из "Батькивщины" на всех закупках порта и каждом экономическом "телодвижении".

"Все вышеперечисленные факты подтверждены многочисленными проверками и аудиторскими отчетами. Порт постоянно грабили, а в это время инфраструктура и оборудование ветшали, приходили в негодность. С прошлого года началось катастрофическое падение грузопотока. Это тем более возмутительно в условиях потери Украиной крымских портов и объективных сложностей с работой порта в Мариуполе. Все это – результаты "деятельности" Ильина", - сообщил источник в МИУ.