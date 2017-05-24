Юрий Луценко рассказал о преступлениях госслужащих

В сообщении говорится, что среди подозреваемых чиновников – замминистра здравоохранения, госслужащие облгосадминистраций, чиновник Государственной фискальной службы Украины и другие.

Кроме того сообщено, что обвинительные акты направлены в суд в отношении первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда за получение неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн, действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины, который путем обмана планировал завладеть чужим имуществом стоимостью более одного мильярда гривен.

Также, по словам Луценко, в суд было направлено дело в отношении преступной группировки под руководством заместителя областного прокурора Ровенской области, который возглавлял так называемую "янтарную мафию".

Ранее УРА-Информ сообщал, что Полиция Львовской области задержала на взятке местного прокурора.