В Николаевском аэропорту начались военные учения

В сообщении говорится, что на территории аэропорта пройдет практическая фаза тактико-специальных учений с участием подразделений управления СБУ, Национальной полиции и ВСУ.

Сообщается, что целью военных учений является отработка действий по подготовке и проведению антитеррористической и контрдиверсионной операции.

Отмечено, что при проведении практической фазы тактико-специальных учений в зоне проведения предусматривается установление блокпостов и осуществление проверки документов, перекрытия путей, в том числе на участке “Николаев-Новая Одесса”.

Кроме того, в сообщении обращено внимание жителей прилегающих территорий на необходимость на время проведения учений иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Также сообщено, что мероприятие продлится до 26 мая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Житомирском полигоне во время учений погиб военный.