В Николаевском аэропорту начались военные учения

В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета сообщили, что сегодня на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.
В сообщении говорится, что на территории аэропорта пройдет практическая фаза тактико-специальных учений с участием подразделений управления СБУ, Национальной полиции и ВСУ.
Сообщается, что целью военных учений является отработка действий по подготовке и проведению антитеррористической и контрдиверсионной операции.
Отмечено, что при проведении практической фазы тактико-специальных учений в зоне проведения предусматривается установление блокпостов и осуществление проверки документов, перекрытия путей, в том числе на участке “Николаев-Новая Одесса”.
Кроме того, в сообщении обращено внимание жителей прилегающих территорий на необходимость на время проведения учений иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Также сообщено, что мероприятие продлится до 26 мая.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на Житомирском полигоне во время учений погиб военный.