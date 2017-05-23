16:56 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевском аэропорту начались военные учения

В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета сообщили, что сегодня на территории "Международного аэропорта Николаев" и прилегающей к нему зоны (с. Матвеевка, с. Баловное, лесной массив между поселками) началась боевые учения.

В Николаевском аэропорту начались военные учения

В сообщении говорится, что на территории аэропорта пройдет практическая фаза тактико-специальных учений с участием подразделений управления СБУ, Национальной полиции и ВСУ.

Сообщается, что целью военных учений является отработка действий по подготовке и проведению антитеррористической и контрдиверсионной операции.

Отмечено, что при проведении практической фазы тактико-специальных учений в зоне проведения предусматривается установление блокпостов и осуществление проверки документов, перекрытия путей, в том числе на участке “Николаев-Новая Одесса”.

Кроме того, в сообщении обращено внимание жителей прилегающих территорий на необходимость на время проведения учений иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Также сообщено, что мероприятие продлится до 26 мая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Житомирском полигоне во время учений погиб военный.


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