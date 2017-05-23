Порошенко пообещал подписать закон об украинских квотах на телевидении

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, сейчас украинский язык занимает низкую долю на телевидении. По этому поводу президент призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации, однако ситуация никак не изменилась.

Таким образом, закон все урегулирует, подчеркнул глава украинского государства

Президент также напомнил о положительном опыте введения аналогичных квот на радио.

"Учли положительный опыт радио. Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском", – добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Херсонской области смогут посмотреть российские телеканалы, транслируемые из аннексированного Крыма.