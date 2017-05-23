15:11 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине обнаружены старинные монеты

22-го мая в ПП "Рени" было выявлено правоохранителями семь старинных монет.

На Одесчине обнаружены старинные монеты

Так, нашли старые монеты из Греции, царской России и прочих стран, которые датированы 19-ым веком. Про это рассказали представители Госпогранслужбы.

22-го мая при оформлении въезда на территорию Украины в авто марки Ссанг Йонг после осмотра пограничниками оказались найдены старинные монеты. Группа осмотра выявила ценный груз в багажника машины – среди прочих личных вещей ее хозяина. Монеты за нарушенные таможенные правила уже изъяли. Составлены документы.

Как сообщал УРА-Информ, специально в честь Евровидения НБУ решил выпустить памятную монету.


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