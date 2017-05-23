На Одесчине обнаружены старинные монеты

Так, нашли старые монеты из Греции, царской России и прочих стран, которые датированы 19-ым веком. Про это рассказали представители Госпогранслужбы.

22-го мая при оформлении въезда на территорию Украины в авто марки Ссанг Йонг после осмотра пограничниками оказались найдены старинные монеты. Группа осмотра выявила ценный груз в багажника машины – среди прочих личных вещей ее хозяина. Монеты за нарушенные таможенные правила уже изъяли. Составлены документы.

Как сообщал УРА-Информ, специально в честь Евровидения НБУ решил выпустить памятную монету.