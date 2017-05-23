09:17 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев

Министерство иностранных дел Украины в настоящее время проверяет информацию, нет ли среди пострадавших и погибших во время теракта в Манчестере граждан Украины.

МИД проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев

Местная полиция пока не обнародовала таких данные. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованного во вторник, 23 мая, в Twitter.

Согласно сообщению, сейчас консул выясняет эту информацию.

Напомним, в Великобритании в результате взрывов, прогремевших в Манчестере на стадионе вечером в понедельник, 22 мая, погибли по меньшей мере 19 человек, 59 получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, очевидцы, которые находились в момент инцидента на стадионе сообщили, что был взрыв и осколки от какого-то предмета разлетелись в стороны, некоторые из них попали в людей. Еще один очевидец сообщил, что взрыв произошел внутри концертного зала, вблизи одного из выходов уже после того, как концерт закончился.


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