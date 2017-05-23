Франция поможет Украине изменить ширину железнодорожной колеи

Министерство инфраструктуры Украины совместно с французской делегацией Министерства охраны окружающей среды, энергетики и моря обсудили вопрос привлечения средств ЕС для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи.
Такие данные были опубликованные в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, стороны обсудили состояние и перспективы развития украинского-французского сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры.
В свою очередь украинская сторона заинтересовалась в привлечении опыта специалистов из Франции по дальнейшему развитию железнодорожной колеи в нашей стране.
Во время встречи, состоялся также обмен предложениями по активизации сотрудничества в сфере морского и речного транспорта.
Известно, что самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм. Такую колею имеют железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
Однако с мая 1970 года жд-дороги СССР и, в частности, УССР, были переведены на колею 1520 мм.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Харьковском шоссе возле остановки Ярослава Гашека под трамвай попала женщина.