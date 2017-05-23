12:51 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166368:mysnichenko

Чиновников Минобороны подозревают в растрате 66 миллионов гривен

Средства для Минобороны ранее выделялись для того, чтобы купить запчасти к самолетам.

Чиновников Минобороны подозревают в растрате 66 миллионов гривен

Так, воинская прокуратура сообщила о своих подозрениях некоторым чиновникам Минобороны. Согласно их мнению – завод Мотор, который входит в структуру Укроборонпрома, подозревается в том, что он растратил около 66-ти миллионов гривен средств госбюджета.

Чиновники подозреваются в том, что они злоупотребляли служебным положением и закупали запчасти к самолетам. Ранее было подписано соглашение про покупку к самолетам запчастей – сразу с пятью предприятиями. Предприятиям за товар отдали около 66-ти миллионов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице чиновника задержали за растрату полутора миллионов бюджетных гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив