Чиновников Минобороны подозревают в растрате 66 миллионов гривен

Так, воинская прокуратура сообщила о своих подозрениях некоторым чиновникам Минобороны. Согласно их мнению – завод Мотор, который входит в структуру Укроборонпрома, подозревается в том, что он растратил около 66-ти миллионов гривен средств госбюджета.

Чиновники подозреваются в том, что они злоупотребляли служебным положением и закупали запчасти к самолетам. Ранее было подписано соглашение про покупку к самолетам запчастей – сразу с пятью предприятиями. Предприятиям за товар отдали около 66-ти миллионов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице чиновника задержали за растрату полутора миллионов бюджетных гривен.