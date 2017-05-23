6,6 миллиона беженцев стремятся попасть в Европу

В Иордании же, а также в Турции и Африке уже было около 6,6 миллиона беженцев, которые стремятся в Европу. Это – больше примерно на 12-ть процентов, чем было еще в 2016-ом году.

Сейчас примерно 80 тысяч граждан пробуют попасть в европейские страны по Балканскому маршруту, а также в Греции очутились временно около 62-ух тысяч. Также около 37-ми тысяч граждан добрались до Италии в качестве беженцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение одного последнего года примерно сто тысяч граждан трансформировались в беженцев – из-за конфликта, который продолжается на востоке страны.