14:15 23.05.2017 | Общество | Новости
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6,6 миллиона беженцев стремятся попасть в Европу

В конце прошлого года потенциальных мигрантов в мире насчитывалось примерно 5,9 миллиона.

6,6 миллиона беженцев стремятся попасть в Европу

В Иордании же, а также в Турции и Африке уже было около 6,6 миллиона беженцев, которые стремятся в Европу. Это – больше примерно на 12-ть процентов, чем было еще в 2016-ом году.

Сейчас примерно 80 тысяч граждан пробуют попасть в европейские страны по Балканскому маршруту, а также в Греции очутились временно около 62-ух тысяч. Также около 37-ми тысяч граждан добрались до Италии в качестве беженцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение одного последнего года примерно сто тысяч граждан трансформировались в беженцев – из-за конфликта, который продолжается на востоке страны.


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