Жители Херсона смогут ненадолго "подсмотреть", что показывают по ТВ крымчанам

В понедельник, 22 мая, жители Херсонской области смогут посмотреть российские телеканалы, транслируемые из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Таким образом, профилактические работы будут вестись с 5:00 утра и до 16:00.
Как отмечается, Красноперекопская башня отключалась вместе с украинской сетью. Однако в данный момент она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилам.
По словам директора Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольге Савенко, данная станция может транслировать сигнал противника.
В связи с этим она заходит на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с башни в Красноперекопске.
На данный момент облгосадминистрация ведет переговоры с концерном РРТ, чтобы решить этот проблемный вопрос.
Тем не менее сейчас профилактические работы очень необходимы, подчеркнула Савенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили еще один российский канал, а именно Multimania TV.