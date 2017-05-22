10:38 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Херсона смогут ненадолго "подсмотреть", что показывают по ТВ крымчанам

В понедельник, 22 мая, жители Херсонской области смогут посмотреть российские телеканалы, транслируемые из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Жители Херсона смогут ненадолго

Таким образом, профилактические работы будут вестись с 5:00 утра и до 16:00.

Как отмечается, Красноперекопская башня отключалась вместе с украинской сетью. Однако в данный момент она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилам. 

По словам директора Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольге Савенко, данная станция может транслировать сигнал противника.

В связи с этим она заходит на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с башни в Красноперекопске.

На данный момент облгосадминистрация ведет переговоры с концерном РРТ, чтобы решить этот проблемный вопрос.

Тем не менее сейчас профилактические работы очень необходимы, подчеркнула Савенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине запретили еще один российский канал, а именно Multimania TV.

 


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