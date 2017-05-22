На Полтавщине поймали женщину, которая "мумифицировала" двоих людей

В сообщении говорится, что с целью более эффективного досудебного расследования, в ходе которого необходимо проведение значительного комплекса следственно-оперативных мероприятий и ряда судебных экспертиз в различных учреждениях страны, заместитель прокурора Полтавской области передал дальнейшее досудебное расследование уголовного производства следственному управлению Главного управления Национальной полиции в области.

Сообщается, что речь идет об уголовном производстве против жительницы Полтавщины, в самодельном шалаше которой было обнаружено 2 мумифицированных тела мужчины и женщины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе жестоко убили семью бухгалтера Черноморского порта.