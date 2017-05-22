10:56 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ просит разрешения на заочное осуждение Азарова, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины просит Печерский районный суд города Киева дать разрешение на заочное осуждение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

ГПУ просит разрешения на заочное осуждение Азарова, - Луценко

Прокуратура закончила расследование и передала дело в Печерский суд. Мы просим о разрешении на заочную форму осуждения.

Об этом в понедельник, 22 мая, во время антикоррупционного тренинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также заверил, что дело против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко может быть направлено в суд до осени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратуре заявили, что в ночь штурма Майдана в 2014 году президент России Владимир Путин общался с Януковичем и Азаровым.


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