ГПУ просит разрешения на заочное осуждение Азарова, - Луценко

Прокуратура закончила расследование и передала дело в Печерский суд. Мы просим о разрешении на заочную форму осуждения.

Об этом в понедельник, 22 мая, во время антикоррупционного тренинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также заверил, что дело против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко может быть направлено в суд до осени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратуре заявили, что в ночь штурма Майдана в 2014 году президент России Владимир Путин общался с Януковичем и Азаровым.