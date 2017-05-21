Синоптики предупреждают о грозах и граде в ночь на 22 мая

Так, по данным Укргидрометцентра пройдут грозы, местами град и шквалы ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, в ближайший час и до конца суток 21 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грозы, местами град и шквалы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Вместе с тем в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях пройдут сильные дожди. Синоптики также предупреждают об ухудшении погоды в Киеве, где в ближайший час с удержанием до конца дня 21 мая и ночью 22 мая пройдут грозы, местами шквалы до 15-20 метров за секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 мая на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура днем составит от 17 до 24 теплых градусов.