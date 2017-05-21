ГПСУ предупредила незаконный вывоз табачных изделий из Украины

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщили, что пограничники Краматорского отряда предупредили перевозки более 3 тысяч пачек сигарет на сумму 100 тыс гривен за КПВВ "Майорское".
В сообщении говорится, что один автомобиль, которым перевозили товар к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда.
Сообщается, что транспортным средством наш соотечественник пытался через КПВВ "Майорское" незаконно перевезти более 3 тысяч пачек сигарет на общую сумму 100 тыс гривен.
Отмечено, что гражданина вместе с автомобилем и грузом передали в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.
Ранее УРА-Информ сообщал, что очередь из 500 машин образовалась на КПВВ на Донбассе.