Украинцам разрешили пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки, - СНБО

Такие сведения подтвердил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров в эфире телеканала "1+1".

Согласно его словам, если какой-то пользователь обойдет блокировку "Вконтакте" и на "Одноклассниках", пожалуйста, пользуйтесь.

Кроме того, эти пользователи не будут никаким образом наказываться. Тем не менее в Украине все же уменьшиться аудитория российских сайтов.

При этом Петров подчеркнул, что данные пользователей российских соцсетей хранятся и находятся под контролем Федеральной службы безопасности.

"Мы не можем с этим мириться, особенно в условиях гибридной войны. Данные соцсетей - богатый материал для сбора разведывательных данных", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".