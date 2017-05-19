12:38 19.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам разрешили пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки, - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили о том, что украинцев, которые пользуются российскими социальными сетями в обход блокировки, не будут преследовать.

Украинцам разрешили пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки, - СНБО

Такие сведения подтвердил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров в эфире телеканала "1+1".

Согласно его словам, если какой-то пользователь обойдет блокировку "Вконтакте" и на "Одноклассниках", пожалуйста, пользуйтесь.

Кроме того, эти пользователи не будут никаким образом наказываться. Тем не менее в Украине все же уменьшиться аудитория российских сайтов.

При этом Петров подчеркнул, что данные пользователей российских соцсетей хранятся и находятся под контролем Федеральной службы безопасности.

"Мы не можем с этим мириться, особенно в условиях гибридной войны. Данные соцсетей - богатый материал для сбора разведывательных данных", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".


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