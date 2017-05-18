Полиция арестовала охранника Яроша, стрелявшего в таксиста

Он буде арестован на 60 дней без права освобождения под залог. Как сообщает журналистам адвокат подозреваемого Сергей Погосян, он уже встречался с подзащитным, который находится в следственном изоляторе. У него сломаны пальцы рук, на теле - многочисленные ссадины и ушибы на теле, - рассказал адвокат.

По его словам, Навроцкий был в ужасном состоянии, он был неадекватным, физически не мог разговаривать, голова перебинтованная, глаз заплыл. Он фактически не мог ничего подписывать, говорить мог только "да" и "нет".

Он даже не мог понять, что происходит, - сказал Погосян, добавив, что защита настаивает на мерах самообороны охранника Яроша и правонарушениях в действиях таксистов, которые во время конфликта применяли биты против пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, личная охрана и помощники Яроша прострелили ноги таксисту за отказ сказать "Слава Украине".