Террористы разворачивают средства разведки по линии границы

Так, разведсредства сейчас начали разворачивать к северу от н.п. Новоазовск - около н.п. Берестовое. Сегодня такая информация была распространена при помощи Facebook группой "Информационный сопротивление".

Так, сейчас около населенного пункта Ульяновское по линии госграницы нашей страны с Россией замечено развертывание российскими подразделениями приборов радиоэлектронной разведки – уточняют в сообщении. При этом ранее заметили также перебрасывание боеприпасв около Амвросиевки.

Как сообщал УРА-Информ, российских военных на Донбассе начали увольнять за алкоголизм.