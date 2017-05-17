12:17 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы разворачивают средства разведки по линии границы

На данный момент террористы начали разворачивать по линии госграницы средства разведки.

Террористы разворачивают средства разведки по линии границы

Так, разведсредства сейчас начали разворачивать к северу от н.п. Новоазовск - около н.п. Берестовое. Сегодня такая информация была распространена при помощи Facebook группой "Информационный сопротивление".

Так, сейчас около населенного пункта Ульяновское по линии госграницы нашей страны с Россией замечено развертывание российскими подразделениями приборов радиоэлектронной разведки – уточняют в сообщении. При этом ранее заметили также перебрасывание боеприпасв около Амвросиевки.

Как сообщал УРА-Информ, российских военных на Донбассе начали увольнять за алкоголизм.


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