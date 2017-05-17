08:14 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине полиция изъяла почти полтонны янтаря - ФОТО

В Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря.

На Ровенщине полиция изъяла почти полтонны янтаря - ФОТО

Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.

Сейчас полиция проводит неотложные следственные действия и устанавливает причастность других лиц к данной преступной деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Клесов Ровенской области 16 март, произошла потасовка между полицейскими и копателями янтаря. Около тридцать человек сопротивлялись полицейским, а также угрожали им физической расправой и служебными неприятностями.

Правоохранители пытались изъять у местных жителей квадроцикл с прицепленной к нему мотопомпой кустарного производства.


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