На Ровенщине полиция изъяла почти полтонны янтаря - ФОТО

В Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря.
Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.
Сейчас полиция проводит неотложные следственные действия и устанавливает причастность других лиц к данной преступной деятельности.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Клесов Ровенской области 16 март, произошла потасовка между полицейскими и копателями янтаря. Около тридцать человек сопротивлялись полицейским, а также угрожали им физической расправой и служебными неприятностями.
Правоохранители пытались изъять у местных жителей квадроцикл с прицепленной к нему мотопомпой кустарного производства.