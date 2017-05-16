12:11 16.05.2017 | Общество | Новости
100165919:mysnichenko

В Крыму только четверть пляжей подходит для отдыха

В Крыму на данный момент лишь четвертая часть имеющихся пляжей используется отдыхающими.

В Крыму только четверть пляжей подходит для отдыха

При этом все прочие пляжи пребывают в аварийном состоянии, а на восстановление их у республики просто нет денег. Эту информацию сегодня распространили местные СМИ. Таким образом – на полуострове лишь 25 процентов пляжей подходят для отдыха. А это – примерно 450 километров береговой зоны.

Люди сейчас пользуются только 100 километрами пляжей. Главная проблема – это снос укрепительных сооружений, потому что Крым просто не располагает средствами для ведения ремонта имеющихся старых.

Как сообщал УРА-Информ, в Германии в нынешнем году произошел казус – один из пляжей засыпало киндер-сюрпризами.


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