"Укртелеком" начал выполнение требований Указа президента о запрете российских соцсетей

В сообщении говорится, что Укртелеком начал выполнять требования Указа Президента Украины № 133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к российским веб-ресурсам.

Шуранов признает, что процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. А также добавляет, что работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжаться от нескольких дней до недели.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня Указом президента Украины Петра Порошенко было введено в действие решение СНБО о санкциях против России касательно запрета провайдерам предоставлять услуги по доступу к “Mail.ru”, “ВКонтакте” и “Одноклассники”.