17:18 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укртелеком" начал выполнение требований Указа президента о запрете российских соцсетей

Директор по корпоративным коммуникациям “Укртелекома” Михаил Шуранов сделал заявление в Facebook, что компания начала работы по блокированию российских соцсетей в украинском интернете.

В сообщении говорится, что Укртелеком начал выполнять требования Указа Президента Украины № 133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к российским веб-ресурсам.

Шуранов признает, что  процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. А также добавляет, что работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжаться от нескольких дней до недели.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня Указом президента Украины Петра Порошенко было введено в действие решение СНБО о санкциях против России касательно запрета провайдерам предоставлять услуги по доступу к “Mail.ru”, “ВКонтакте” и “Одноклассники”.


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