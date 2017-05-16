Украинская армия провела более 500 учений с начала года

Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

По ее словам, в войсках и органах военного управления уже проведено более 500 учений. В часности, в тренировок были задействованы семь бригадных, 127 батальонных, 260 ротно-тактических и тактико-специальных учений.

Также в сообщении пресс-службы подчеркнули, что было проведено более тысячи взводных стрельбищ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Чугуевском общевойсковом полигоне в среду, 26 апреля, погибли двое украинских военных.