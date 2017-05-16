Украинская армия провела более 500 учений с начала года

С начала 2017 года в Украине и за ее пределами Вооруженные силы Украины провели более 500 военных учений. К этим учениям были привлечены инструкторы из стран Североатлантического альянса и стран ЕС.
Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.
По ее словам, в войсках и органах военного управления уже проведено более 500 учений. В часности, в тренировок были задействованы семь бригадных, 127 батальонных, 260 ротно-тактических и тактико-специальных учений.
Также в сообщении пресс-службы подчеркнули, что было проведено более тысячи взводных стрельбищ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Чугуевском общевойсковом полигоне в среду, 26 апреля, погибли двое украинских военных.