Ученые выяснили, что есть полезный алкоголь

В сообщении говорится, что ежедневное употребление одного бокала красного вина снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

Сообщается, что ученые проверили определенные компоненты красного вина, которые осуществляют воздействие на мозг. И выяснили, что именно красное вино способно остановить клеточную смерть в мозге человека, благодаря производным полезных для организма кислот, которые выделяются из вина при употреблении.

Ранее УРА-Информ сообщал, что производство вина в мире начало сокращаться.