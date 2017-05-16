17:49 16.05.2017 | Общество | Новости
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Ученые выяснили, что есть полезный алкоголь

Frontiers In Nutrition сообщает, что исследователи из Испании, США и Великобритании обнаружили, что компоненты красного вина способны защищать клетки нервной системы.

Ученые выяснили, что есть полезный алкоголь

В сообщении говорится, что ежедневное употребление одного бокала красного вина снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

Сообщается, что ученые проверили определенные компоненты красного вина, которые осуществляют воздействие на мозг. И выяснили, что именно красное вино способно остановить клеточную смерть в мозге человека, благодаря производным полезных для организма кислот, которые выделяются из вина при употреблении.

Ранее УРА-Информ сообщал, что производство вина в мире начало сокращаться.


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