Более 200 тыс человек получили статус участника боевых действий

Начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк сообщила СМИ, что с начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых бой получило почти 200 тыс 500 человек.
Кроме того, в сообщении говорится, что 38 тыс 890 человек получили отличия Министерства обороны и награды.
Также сообщается, что около тысячи участников АТО получили статус участника боевых действий на прошлой неделе.
Что касается материальных вознаграждений военных, то, по словам О.гаврилюк, украинские военнослужащие получили 1 млн 382 тыс гривен за уничтоженную военную технику противника и 148 млн 656 тыс гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.
Ранее УРА-Информ сообщал, что около Донецка террористы частично заняли "серую зону".