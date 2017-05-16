Более 200 тыс человек получили статус участника боевых действий

Кроме того, в сообщении говорится, что 38 тыс 890 человек получили отличия Министерства обороны и награды.

Также сообщается, что около тысячи участников АТО получили статус участника боевых действий на прошлой неделе.

Что касается материальных вознаграждений военных, то, по словам О.гаврилюк, украинские военнослужащие получили 1 млн 382 тыс гривен за уничтоженную военную технику противника и 148 млн 656 тыс гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что около Донецка террористы частично заняли "серую зону".