Россия в Крыму готовит войска к наступлению, - Госпогранслужба - ВИДЕО

Там идет авральное наращивание военного потенциала. Это вызывает у крымчан беспокойство.

Об этом в понедельник, 15 мая, заявила Государственная пограничная служба Украины. Как сказано в опубликованном сегодня видеосюжете, характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению.

При этом, по мнению аналитиков, милитаризация Крыма является угрозой не только Украине, а и всем странам Черноморского региона. Вдоль админграницы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полеты вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря, - отмечают в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров заявил, что крымские татары обратятся в международные организации за защитой своих прав.