В Йемене от холеры уже погибли более ста человек

В 14 провинциях страны выявлено больше 8500 человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание. За прошлую неделю было обнаружено 2300 случаями в десяти провинциях.

Такие данные привет Международный комитет Красного Креста. Как рассказал сегодня на пресс-конференции в столице Йемена Сане директор из оперативной деятельности МККК Доминик Стилхарт, такие данные собрало министерство здравоохранения страны за период с 27 апреля по 13 мая.

Больничные стационары переполнены пациентами с симптомами холеры. Это вторая вспышка болезни менее чем за год в Йемене, самой бедной стране арабского мира, – пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, шесть лет назад эпидемия холеры затронула около 700 тыс жителей Гаити, жертвами заболевания стали более 8400 человек.