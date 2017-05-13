Песня O.Torvald была исполнена на языке жестов

Так, недавно данная композиция была исполнена на языке жестов. Эти сведения при помощи популярной соцсети поведали Saatchi & Saatchi Ukraine. По их сообщению – они горды результатом работы и рекомендовали просто посмотреть на это.

Данное видео сделали при участии общества глухих - чтоб все не имеющие возможности слышать поняли и ощутили композицию группы и приобщились к конкурсу Евровидение. А ведь известно, что в мире трудности со слухом имеют примерно 70 миллионов граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в продаже 13-го мая появились дополнительные билеты на Евровидение.