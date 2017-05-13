20:50 13.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Песня O.Torvald была исполнена на языке жестов

Песню О.Torvald, с которой данная группа представляет нашу страну на Евровидении, недавно исполнили на языке жестов.

Песня O.Torvald была исполнена на языке жестов

Так, недавно данная композиция была исполнена на языке жестов. Эти сведения при помощи популярной соцсети поведали Saatchi & Saatchi Ukraine. По их сообщению – они горды результатом работы и рекомендовали просто посмотреть на это.

Данное видео сделали при участии общества глухих - чтоб все не имеющие возможности слышать поняли и ощутили композицию группы и приобщились к конкурсу Евровидение. А ведь известно, что в мире трудности со слухом имеют примерно 70 миллионов граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в продаже 13-го мая появились дополнительные билеты на Евровидение.


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