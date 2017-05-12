16:05 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165724:nastia

Установлены личности 15 человек, причастных к волнениям в Днепре

В пресс-службе МВД сообщили, что личности уже 15 человек, причастным к столкновениям в Днепре на 9 мая, установлены.

Установлены личности 15 человек, причастных к волнениям в Днепре

В сообщении говорится, что семеро подозреваемых уже задержаны. А трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 350, 294 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в отношении двух лиц проводятся следственные действия. Еще одному задержанному по ч. 2 ст. 296 и ст. 294 Уголовного кодекса Украины судом Днепра избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. Пяти подозреваемым избирается мера пресечения, еще трем готовится сообщение о подозрении.

Ранее УРА-Информ сообщал, что прокуратурой Днепра был допрошен народный депутат А.Вилкул в качестве свидетеля столкновений в городе на 9 мая.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив