Установлены личности 15 человек, причастных к волнениям в Днепре

В сообщении говорится, что семеро подозреваемых уже задержаны. А трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 350, 294 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в отношении двух лиц проводятся следственные действия. Еще одному задержанному по ч. 2 ст. 296 и ст. 294 Уголовного кодекса Украины судом Днепра избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. Пяти подозреваемым избирается мера пресечения, еще трем готовится сообщение о подозрении.

Ранее УРА-Информ сообщал, что прокуратурой Днепра был допрошен народный депутат А.Вилкул в качестве свидетеля столкновений в городе на 9 мая.