Папа Римский собрал ученых, чтобы узнать правду о Большом взрыве

Об этом сообщает Hi-news.

Как отмечается, астрофизики со всего мира соберутся в Ватиканской обсерватории, чтобы обсудить черные дыры и гравитационные волны.

Также на конференции ученые будут исследовать пределы современной космологии и обозначать научные проблемы ближайшего будущего. В часности, научные и практические последствия новейшего открытия гравитационных волн, совершенного еще в 2016 году.

Кроме того, эта конференция продлится неделю и станет первым шагом Католической церкви к сближению с миром науки.

Кстати, еще в 2014 году папа Франциск заявил, что "Бог – не какой-то там маг с волшебной палочкой", а эволюция и Большой взрыв вполне реальны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Франциск призвал урегулировать кризис с КНДР. Поскольку, ситуация между США и Северной Корее стала очень запутанной и угрожает разрушительной войной.