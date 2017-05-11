12:49 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За время Евровидения от незначительных преступлений пострадали 12 иностранцев

В связи с организацией и проведением мероприятий песенного конкурса Евровидение-2017 за помощью в полицию обратились 12 иностранцев. Такие данные сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на заседании правительства.

За время Евровидения от незначительных преступлений пострадали 12 иностранцев

Согласно словам Князева, на данный момент значительних нарушений общественного порядка с проведением песенного шоу не зафиксировано.

Однако в начале этого мероприятия обратились за помощью к правоохранителям по меньшей мере 12 иностранцев. В связи с эти все они становились жертвами преступлений.

Стоить отметить, что к охране безопасности мероприятий в связи с проведением указанного конкурса привлечено почти 10 тыс. сотрудников полиции, из которых большая часть - это полицейские Национальной полиции.

Кроме того, поддерживают законность и правопорядок в столице еще 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", открытие песенного конкурса  Евровидения-2017 в Киеве прошло без нарушений общественного порядка.


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