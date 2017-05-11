За время Евровидения от незначительных преступлений пострадали 12 иностранцев

В связи с организацией и проведением мероприятий песенного конкурса Евровидение-2017 за помощью в полицию обратились 12 иностранцев. Такие данные сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на заседании правительства.
Согласно словам Князева, на данный момент значительних нарушений общественного порядка с проведением песенного шоу не зафиксировано.
Однако в начале этого мероприятия обратились за помощью к правоохранителям по меньшей мере 12 иностранцев. В связи с эти все они становились жертвами преступлений.
Стоить отметить, что к охране безопасности мероприятий в связи с проведением указанного конкурса привлечено почти 10 тыс. сотрудников полиции, из которых большая часть - это полицейские Национальной полиции.
Кроме того, поддерживают законность и правопорядок в столице еще 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", открытие песенного конкурса Евровидения-2017 в Киеве прошло без нарушений общественного порядка.