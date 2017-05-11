За время Евровидения от незначительных преступлений пострадали 12 иностранцев

Согласно словам Князева, на данный момент значительних нарушений общественного порядка с проведением песенного шоу не зафиксировано.

Однако в начале этого мероприятия обратились за помощью к правоохранителям по меньшей мере 12 иностранцев. В связи с эти все они становились жертвами преступлений.

Стоить отметить, что к охране безопасности мероприятий в связи с проведением указанного конкурса привлечено почти 10 тыс. сотрудников полиции, из которых большая часть - это полицейские Национальной полиции.

Кроме того, поддерживают законность и правопорядок в столице еще 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", открытие песенного конкурса Евровидения-2017 в Киеве прошло без нарушений общественного порядка.