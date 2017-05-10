В Мелитополе отстранили главу полиции

Юрий Буланов отстранен после мероприятий, который прошли в городе 9 мая. При этом по организации работы местных правоохранителей Дня Победы назначили служебную проверку.

Как пояснил глава Национальной полиции Сергей Князев, вчера в Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стали около четырех тысяч граждан. Были задействованы 200 правоохранителей. Во время массовых событий руководство и сотрудники местной полиции допустили ряд просчетов по обеспечению законности.

Некоторые участники митинга использовали сепаратистскую символику, и данные правонарушения не были должным образом зарегистрированы местной полицией, - пояснил он сегодня на брифинге, добавив, что руководство Нацполиции Запорожской области обратилось с предложением провести служебную проверку. На время проведения проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранен начальник Мелитопольского отдела Юрий Буланов, - отметил глава Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил с занимаемых должностей руководство полиции города Днепр. Такое решение министр принял после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в городе, которые произошло 9 мая. Как написал в среду утро, 10 мая, на своей страничке в Facebook глава МВД, сегодня утром он подписал ряд приказов об увольнении с должностей.