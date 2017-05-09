Взрывчатки на площади в Харькове не обнаружено

В сообщении говорится, что в результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Также отмечено, что с площади эвакуировано 420 человек. А работники полиции провели осмотр 12 га площади и прилегающей территории.

В Единый реестр досудебных расследований будет внесен факт заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в полицию поступило сообщение о заминировании центральной площади в Харькове.