В районе Луганского погиб украинский военный

В сообщении говорится, что в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку от Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений.

Уточняется, что противник вел огонь из стрелкового оружия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Порошенко вручил военным ведомственные награды.