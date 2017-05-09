16:04 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В районе Луганского погиб украинский военный

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщает, что недалеко от Луганского погиб военнослужащий из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины.

В районе Луганского погиб украинский военный

В сообщении говорится, что в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку от Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений.

Уточняется, что противник вел огонь из стрелкового оружия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Порошенко вручил военным ведомственные награды.


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