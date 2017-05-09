10:21 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы за сутки 50 раз обстреляли украинских силовиков

На востоке нашего государства девять украинских бойцов оказались недавно тяжело ранены.

На Донбассе террористы за сутки 50 раз обстреляли украинских силовиков

Таким образом – в районах проведения АТО на востоке ситуация складывается напряженная, террористы продолжают стрелять по позициям ВСУ. Эти сведения распространили недавно в сообщении штаба АТО в соцсети Facebook. Известно, что в течение 24 часов террористы 50 раз стреляли по опорным пунктам наших силовиков.

И в итоге один боец ВСУ все же погиб, а также еще девятеро защитников Украины – ранены. В направлении н.п. Донецк террористы били по силам АТО около Невельского, а также возле Троицкого, Авдеевки, Новгородского и многих других н.п.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошлых суток силовики АТО обошлись без потерь.


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