На Донбассе террористы за сутки 50 раз обстреляли украинских силовиков

Таким образом – в районах проведения АТО на востоке ситуация складывается напряженная, террористы продолжают стрелять по позициям ВСУ. Эти сведения распространили недавно в сообщении штаба АТО в соцсети Facebook. Известно, что в течение 24 часов террористы 50 раз стреляли по опорным пунктам наших силовиков.

И в итоге один боец ВСУ все же погиб, а также еще девятеро защитников Украины – ранены. В направлении н.п. Донецк террористы били по силам АТО около Невельского, а также возле Троицкого, Авдеевки, Новгородского и многих других н.п.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошлых суток силовики АТО обошлись без потерь.