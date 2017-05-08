15:43 08.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165440:mysnichenko

Силовики в зоне АТО за сутки потерь не понесли

В течение прошлых суток на востоке, где сейчас проводятся военные действия, украинские бойцы никаких потерь не понесли.

Силовики в зоне АТО за сутки потерь не понесли

Кроме прочего, не было у наших бойцов также и никаких ранений. Эти сведения в процессе сегодняшнего брифинга распространил спикер Минобороны страны, занимающийся вопросами и делами АТО - Андрей Лысенко. Согласно его сведениям – в течение 24-ех часов бойцы Украины на востоке не понесли никаких потерь. Никто также не был ранен. При этом известно, что за 24 часа террористы 65-ть раз открывали огонь по ранее занятым позициям ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, сотрудниками СБУ была ранее задержана группа торговцев оружием – из зоны АТО.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив