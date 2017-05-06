16:20 06.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области четверо детей получили отравление

Отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщил, что четверо девочек 5-7 лет отравились ядом против вредителя медведки.

В Харьковской области четверо детей получили отравление

В сообщении говорится, что 5 мая в 19:05 в дежурную часть Нововодолажского отдела полиции поступило сообщение от врача Нововодолажской ЦРБ о доставке в учреждение четырех детей в возрасте от 5 до 7 лет с отравлением неизвестным веществом. При выезде в село Ракитное работники полиции установили, что одна из меленьких девочек нашла гранулы яда против вредителя медведки, восприняла их за конфеты и „угостила“ других.

В данный момент решается вопрос о квалификации данного события.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Львовские стоматологи вышли на митинг.


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