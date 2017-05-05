На восстановление военных складов в Балаклее выделено почти 300 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в Балаклею выделено около 99 млн грн, из которых 9 млн грн, из которых 9 млн - на разминирование. Кроме того, из резервных фондов государственного бюджета выделено почти 200 млн на поддержание живучести военных складов и арсеналов.

Ксати, сейчас министр обороны Украины Степан Полторак лично инспектирует военные объекты и склады с боеприпасами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", примерно 28 тысяч опасных предметов специалисты ГСЧС сумели изъять н.п. Балаклея.