На Львовщине объезд организуют по итогам разрушения моста

Кроме прочего, с десятого мая 2017 должны перекрыть движение для транспорта. Эти сведения распространила пресс-служба управления по безопасности автодорожного передвижения Нацполиции. Согласно данным – из-за обвала моста на трассе Стрый-Знаменка в Залесках начиная с десятого мая перекроют движение.

Объезд же для транспорта хотят устроить согласно маршруту: "Жирова - Роздол" (автодорога О - 140901) - Жидачев (Т-14-19), аналогично и обратно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Украины в феврале был обвал моста возле станции Шулявская. Люди в итоге не пострадали.