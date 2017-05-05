21:26 05.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине объезд организуют по итогам разрушения моста

По причине развала моста на трассе М - 12 "Стрый - Знаменка" в поселке Залески перекроют движение.

На Львовщине объезд организуют по итогам разрушения моста

Кроме прочего, с десятого мая 2017 должны перекрыть движение для транспорта. Эти сведения распространила пресс-служба управления по безопасности автодорожного передвижения Нацполиции. Согласно данным – из-за обвала моста на трассе Стрый-Знаменка в Залесках начиная с десятого мая перекроют движение.

Объезд же для транспорта хотят устроить согласно маршруту: "Жирова - Роздол" (автодорога О - 140901) - Жидачев (Т-14-19), аналогично и обратно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Украины в феврале был обвал моста возле станции Шулявская. Люди в итоге не пострадали.


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