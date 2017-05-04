13:14 04.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовские стоматологи вышли на митинг

В городе Львов четвертого мая примерно пятьдесят стоматологов решили провести митинг.

Львовские стоматологи вышли на митинг

Так, специалисты пришли сегодня к стенам Львовского горуправления здравоохранения. Люди пришли по причине того, что горсовет не выполняет решение службы главы государства касательно прекращения устранения городских стоматполиклиник.

Указанная реформа фактически уничтожает стоматологию в городе. Это значит, что стоматологи лишаются помещений, при этом пациентов надо как и прежде лечить. А чиновникипо вопросу даже не советуются – говорят митингующие. К активистам выходит главный врач города, но так и не нашел с ними общий язык.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове на данный момент треть мусорных свалок пока что заполнена мусором. 


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