Львовские стоматологи вышли на митинг

Так, специалисты пришли сегодня к стенам Львовского горуправления здравоохранения. Люди пришли по причине того, что горсовет не выполняет решение службы главы государства касательно прекращения устранения городских стоматполиклиник.

Указанная реформа фактически уничтожает стоматологию в городе. Это значит, что стоматологи лишаются помещений, при этом пациентов надо как и прежде лечить. А чиновникипо вопросу даже не советуются – говорят митингующие. К активистам выходит главный врач города, но так и не нашел с ними общий язык.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове на данный момент треть мусорных свалок пока что заполнена мусором.