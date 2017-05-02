18:45 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полицию поступило новое сообщение о минировании Куликова поля

УНН сообщает, что Куликово поле в Одессе заминировали уже второй раз за сегодня.

В полицию поступило новое сообщение о минировании Куликова поля

В сообщении говорится, что второе сообщение о заминировании поступило в полицию уже вечером. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи с собакой, работники “скорой”, ГСЧС.

Когда началась эвакуация, люди были возмущены. Многие отказывались во второй раз уходить с мероприятия. Сейчас территорию поля окружили правоохранители.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня около 13:00 в полицию уже поступало сообщение о минирования Куликова поля. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.


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