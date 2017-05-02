СБУ задержала подозреваемых в подготовке теракта

Пресс-служба СБУ сообщает, что Служба безопасности совместно со спецподразделением Альфа задержали в Одессе группу местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.
В сообщении говорится, что сотрудники СБУ в Одессе применяют все необходимые меры по недопущению террористических проявлений в городе.
Относительно задержанной группировки продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе с Куликова поля эвакуировали людей.