16:55 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала подозреваемых в подготовке теракта

Пресс-служба СБУ сообщает, что Служба безопасности совместно со спецподразделением Альфа задержали в Одессе группу местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.

СБУ задержала подозреваемых в подготовке теракта

В сообщении говорится, что сотрудники СБУ в Одессе применяют все необходимые меры по недопущению террористических проявлений в городе.

Относительно задержанной группировки продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в  Одессе с Куликова поля эвакуировали людей.


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