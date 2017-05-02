СБУ задержала подозреваемых в подготовке теракта

В сообщении говорится, что сотрудники СБУ в Одессе применяют все необходимые меры по недопущению террористических проявлений в городе.

Относительно задержанной группировки продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе с Куликова поля эвакуировали людей.