Порядка 20 мин выпущено в Луганском направлении

Во время брифинга спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что около 20 мин было выпущено боевиками в Крымском на луганском направлении.
В сообщении говорится, что боевики дважды нарушили режим тишины. И один из обстрелов был минометным. Всего было выпущено порядка двадцати мин.
Также О.Мотузяник отметил, что три провокации произошли в Станично-Луганском Попаснянском районах.
Всего произошло 6 обстрелов, в основном в ночное время суток. Ранены 4 украинских бойца.
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