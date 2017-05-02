16:27 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порядка 20 мин выпущено в Луганском направлении

Во время брифинга спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что около 20 мин было выпущено боевиками в Крымском на луганском направлении.

Порядка 20 мин выпущено в Луганском направлении

В сообщении говорится, что боевики дважды нарушили режим тишины. И один из обстрелов был минометным. Всего было выпущено порядка двадцати мин.

Также О.Мотузяник отметил, что три провокации произошли в Станично-Луганском Попаснянском районах.

Всего произошло 6 обстрелов, в основном в ночное время суток. Ранены 4 украинских бойца.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на КПВВ "Гнутово" женщина родила ребенка.


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