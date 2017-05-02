На Черкасчине стало меньше жителей

При этом также согласно оценке – к первому марта численность была на уровне 1229 тысячи человек. Про это передали в Управлении статистики указанного региона. При этом население по месту своего жительства распределилось так – городского было 699 тысяч, а сельского – 530 тысяч.

По причине роста числа умерших население на 2100 граждан сократилось, но увеличилось благодаря миграционным процессам – на 365 человек. При этом количество умерших в 2,3 раза превышает число рожденных в области.

Как сообщал УРА-Информ, количество киевлян возросло на 1,2 тысячи.