09:22 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине стало меньше жителей

За период с января и по февраль 2017 г. на Черкасчине население оказалось сокращено на 1743 человека.

На Черкасчине стало меньше жителей

При этом также согласно оценке – к первому марта численность была на уровне 1229 тысячи человек. Про это передали в Управлении статистики указанного региона. При этом население по месту своего жительства распределилось так – городского было 699 тысяч, а сельского – 530 тысяч.

По причине роста числа умерших население на 2100 граждан сократилось, но увеличилось благодаря миграционным процессам – на 365 человек. При этом количество умерших в 2,3 раза превышает число рожденных в области.

Как сообщал УРА-Информ, количество киевлян возросло на 1,2 тысячи.


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