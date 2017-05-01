В Украине повысились пенсии и размер прожиточного минимума

Соответствующие плановые повышения заложены в Госбюджете Украины на 2017 год.

Как отмечается, прожиточный минимум вырос на 80 гривен и составляет 1684 гривны для трудоспособных лиц. При этом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, определяющий размер минимальной пенсии, увеличен до 1312 гривен.

Таким образом, с первого декабря размер минимальной пенсии вырастет до 1373 гривен.

Кроме того, увеличены доплаты за сверхнормативный стаж, выплаты ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, а также надбавка донорам.

Кстати, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что для 8 млн украинских пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, выплаты вырастут минимум на 10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране средняя зарплата в марте составила 6752 гривны.