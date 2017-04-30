Три гражданских дома повредили боевики в зоне АТО

В сообщении говорится, что вчера вечером частный сектор Авдеевки пострадал от обстрела российских боевиков. Обстрелы осуществлялись из минометов калибра 120 мм.

Были повреждены 3 частных дома по улице Кирова. Сообщается, что в домах повреждены кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, осколки изрешетили стены и ворота.

Местные жители не пострадали.

Ранее УРА-Информ сообщал, что врачам не удалось спасти украинского военного после обстрела.