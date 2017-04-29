В МВД просят не использовать георгиевские ленты 8-9 мая

Об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк в ходе брифинга, передает "112 Украина".

По его словам, сегодня георгиевская лента является символом российского терроризма. В связи с этим МВД выразило глубокую просьбу не использовать в течение восьмого и девятого мая соответствующую символику.

Также Зорян Шкиряк добавил, что под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. Кроме того, сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю.

"Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать эти ленты во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", - подчеркнул Шкиряк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на майские праздники усиленно работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники.