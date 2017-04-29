15:25 29.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165090:labazovych

В МВД просят не использовать георгиевские ленты 8-9 мая

В Министерстве внутренних дел Украины призывают не использовать георгиевские ленты и другую коммунистическую символику во время майских праздников. 

В МВД просят не использовать георгиевские ленты 8-9 мая

Об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк в ходе брифинга, передает "112 Украина". 

По его словам, сегодня георгиевская лента является символом российского терроризма. В связи с этим МВД выразило глубокую просьбу не использовать в течение восьмого и девятого мая соответствующую символику. 

Также Зорян Шкиряк добавил, что под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. Кроме того, сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю.

"Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать эти ленты во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", - подчеркнул Шкиряк. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на майские праздники усиленно работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив