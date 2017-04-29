Сегодня в Украине ожидается теплая погода

Как отмечается, температура воздуха составит 18-24 ° тепла. Тем не менее в западных областях существенно похолодает, днем ​​до 8-14 ° тепла тепла.

Ночью в Украине столбики термометров будут колебаться в пределах 6-13 ° тепла, на западе местами 3-8 ° тепла.

В западной части временами дождь, местами гроза, температура ночью 8-13 °, днем ​​14-19 °, на Волыни и Львовщине 10-15 °.

На остальной территории без осадков, лишь на Житомирщине и Винниччине днем ​​отдельные кратковременные дожди с грозами; температура ночью 5-10 °, днем ​​20-25 °, на побережье морей 13-18 °.

В свою очередь ветер будет южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 м / с.

Отметим, что в Киеве сегодня без дождя, облачно с прояснениями. Ночью температура будет достигать 10 градусов тепла, а днем ожидается 22-24 градуса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса. Карпатский регион и южная часть страны будут находится под воздействием нового циклона, которые идет с Румынии.