14:42 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Трое раненных в зоне АТО за минувшие сутки

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга доложил обстановку на передовой за минувшие сутки.

Трое раненных в зоне АТО за минувшие сутки

В сообщении говорится, что в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое получили ранения во время обстрелов.

Кроме того, сегодня в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, погиб военнослужащий ВСУ, а еще четверо защитников получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения.


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