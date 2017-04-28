Трое раненных в зоне АТО за минувшие сутки

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга доложил обстановку на передовой за минувшие сутки.
В сообщении говорится, что в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое получили ранения во время обстрелов.
Кроме того, сегодня в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, погиб военнослужащий ВСУ, а еще четверо защитников получили ранения.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения.