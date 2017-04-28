Трое раненных в зоне АТО за минувшие сутки

В сообщении говорится, что в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое получили ранения во время обстрелов.

Кроме того, сегодня в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, погиб военнослужащий ВСУ, а еще четверо защитников получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения.