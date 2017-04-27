Полиция Венгрии задержала украинцев с контрабандным янтарем

Машина выехала из Украины и в ней обнаружено 125 тысяч пачек сигарет и 916 килограммов янтаря. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его данным, сегодня таможенники Венгрии задержали в транспорте контрабанду. Инспектору таможенного поста "Тиса", который проводил таможенное оформление транспортного средства следователи прокуратуры Закарпатской области сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением, - пояснил Луценко, добавив, что суд вручил таможеннику ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы, - заверил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Службы безопасности Украины вместе с полицией Закарпатья задержала двух пограничников. Задержанные способствовали контрабанд сигарет в Европу.