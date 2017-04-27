Госдолг Украины в марте вырос до 72,35 миллиардов долларов - Минфин

По состоянию на 31 марта сумма долга составила 72,35 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 27 апреля, на своей страничке в социальной сети, сообщает Министерство финансов Украины.

В частности, по данным финансово ведомства, государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 1 951,85 миллиардов гривен, что в долларовом эквиваленте составляет 72,35 миллиардов. При этом в феврале нынешнего года долг составлял 1 941,48 миллиард гривен, или 71,76 миллиардов долларов.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 676,13 миллиардов гривен, или 62,13 миллиардов долларов. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,06 миллиардов долларов до 36,2 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг увеличился до 699,6 миллиардов гривен.

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 275,72 миллиардов гривен, или 10,22 млрд долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за первый квартал текущего года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом на уровне 9,7 миллиардов гривен.