В субботу состоится всеукраинский субботник

Сообщается, что акция подразумевает уборку и благоустройство засоренных зеленых зон, мест общественного отдыха. В ней могут принять участие граждане, общественные организации, коммерческие компании и государственные предприятия и учреждения.

Чтобы принять участие в акции необходимо заполнить форму регистрации, доступную в сети Интернет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина поднялась в рейтинге свободы прессы на пять позиций.