18:05 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В субботу состоится всеукраинский субботник

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что 29 апреля в субботу состоится всеукраинская социально-экологическая акция "Сделаем Украину чистой вместе!". Начало в 10:00.

В субботу состоится всеукраинский субботник

Сообщается, что акция подразумевает уборку и благоустройство засоренных зеленых зон, мест общественного отдыха. В ней могут принять участие граждане, общественные организации, коммерческие компании и государственные предприятия и учреждения.

Чтобы принять участие в акции необходимо заполнить форму регистрации, доступную в сети Интернет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Украина поднялась в рейтинге свободы прессы на пять позиций.


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