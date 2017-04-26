В субботу состоится всеукраинский субботник

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что 29 апреля в субботу состоится всеукраинская социально-экологическая акция "Сделаем Украину чистой вместе!". Начало в 10:00.
Сообщается, что акция подразумевает уборку и благоустройство засоренных зеленых зон, мест общественного отдыха. В ней могут принять участие граждане, общественные организации, коммерческие компании и государственные предприятия и учреждения.
Чтобы принять участие в акции необходимо заполнить форму регистрации, доступную в сети Интернет.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина поднялась в рейтинге свободы прессы на пять позиций.